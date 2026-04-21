Caso di virus Dengue in città scatta la disinfestazione

Arezzo registra un nuovo caso di Dengue, con una persona infettata dal virus trasmesso dalle zanzare. In risposta, sono state avviate operazioni di disinfestazione nell’area interessata per contrastare la diffusione. La notizia è stata comunicata dalle autorità sanitarie locali, che stanno monitorando la situazione e adottando le misure necessarie per limitare ulteriori contagi.

Nuovo caso di Dengue ad Arezzo. Una persona sarebbe stata infettata dal virus trasmesso dalle zanzare. Si tratterebbe di un cittadino che vive nella zona Giotto. È di queste ultime ore infatti l'ordinanza del sindaco di Arezzo che dispone le operazioni di disinfestazione. “L’intervento - spiega.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Febbre Dengue, caso accertato in città: scatta la disinfestazioneUn caso di Dengue importato dall’estero fa scattare le misure di prevenzione in città. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Confermato caso febbre da Dengue in via Monte Suello; ? Disinfestazione urgente per un caso di febbre Dengue: ecco dove e quando; Brescia, caso di Dengue in via Monte Suello: tre giorni di disinfestazione straordinaria - Radio Bruno; Caso accertato di febbre da Dengue in via Monte Suello: intervento di disinfestazione dal 14 al 16 aprile, le vie interessate e le norme da seguire. Arezzo, caso di virus Dengue. Scatta la disinfestazione dalle 22 di martedì 21 aprileCaso di virus Dengue e ordinanza di disinfestazione. L’intervento sarà effettuato a partire dalle 22 di martedì 21 aprile e si protrarrà fino alle 5 di mercoledì 22 e riguarderà aree pubbliche, cadito ... corrierediarezzo.it Caso di virus Dengue, ordinanza per la disinfestazione delle aree interessateL’intervento sarà effettuato a partire dalle 22:00 di martedì 21 aprile e si protrarrà fino alle 5:00 di mercoledì 22 e riguarderà aree pubbliche, private e verdi ... lanazione.it La carenza di carburante è "una circostanza straordinaria" e, per questo, non da' necessariamente diritto al risarcimento in caso di cancellazione del volo. Diversamente, se un volo viene annullato a causa dell'eccesivo costo di jet fuel, il diritto al risarcime - facebook.com facebook Un caso di presunta discriminazione nei confronti di uno studente transgender al liceo Aristofane di Roma è al centro dell’attenzione dopo la denuncia riportata da Fanpage e rilanciata da fonti sindacali e di agenzia, tra cui ANSA. Secondo quanto ricostr… x.com