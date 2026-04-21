disinfestazione ad arezzo per un nuovo caso di dengue

A Arezzo è stato segnalato un nuovo caso di virus Dengue, che ha portato all’emissione di un’ordinanza di disinfestazione nel quartiere interessato. L’intervento di intervento sarà eseguito nelle prossime ore e coinvolgerà le aree pubbliche e private vicine al luogo del contagio. La procedura mira a ridurre la presenza di zanzare e a prevenire ulteriori trasmissioni del virus.

AREZZO – Caso di virus Dengue e ordinanza di disinfestazione ad Arezzo. L’intervento sarà effettuato a partire dalle 22 di oggi (21 aprile) e si protrarrà fino alle 5 di domaji e riguarderà aree pubbliche, caditoie stradali e pozzetti, aree private, aree verdi di pertinenza delle abitazioni presenti nell’arco di 200 metri intorno all’ospedale San Donato e nella zona compresa tra via Tiziano, via Cimabue, via Raffaello Sanzio e via Amedeo Modigliani. È richiesto a coloro che abbiano l’effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni, di permettere l’accesso degli addetti alla disinfestazione. Queste le precauzioni da adottare durante il...🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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