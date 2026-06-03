Ferrara si prepara a ricevere Vasco Rossi, con l’attesa in aumento. Nel frattempo, continuano gli omaggi al cantautore di Zocca, tra cui un cappello dedicato a lui. La città si sta organizzando per l’arrivo del musicista, mentre i fan e gli artisti locali rendono omaggio alla sua figura con vari tributi. La presenza del rocker è prevista nei prossimi giorni, senza ulteriori dettagli su eventi specifici.

Ferrara si prepara ad accogliere Vasco Rossi e, mentre l'attesa cresce giorno dopo giorno, gli omaggi al rocker di Zocca continuano. Questa volta attraverso il cappello.A realizzarlo è Roberto Lucchi, maestro cappellaio con oltre 9 anni di esperienza nel settore, conosciuto per aver creato. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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Si parla di: ‘Un cappello per te’, (più o meno) come la canzone di Vasco: l’omaggio di Roberto Lucchi; Un cappello per Vasco.

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