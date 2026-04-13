Vasco Rossi | Leggete Meno rumore e più pensiero questo è rock

Il cantante ha invitato il pubblico a leggere di più, suggerendo di ridurre il rumore di sottofondo e dedicare più tempo al pensiero personale. La sua affermazione si inserisce in un contesto in cui molti sono sovraccarichi di informazioni e stimoli continui. Attraverso questa proposta, l’artista sottolinea l’importanza di prendersi momenti di pausa, lasciando spazio alla riflessione individuale.

Un invito a rallentare il flusso continuo di informazioni e a recuperare uno spazio di riflessione personale. È il senso del messaggio pubblicato su Instagram da Vasco Rossi, che ha accompagnato una sua fotografia con un testo in forma quasi poetica rivolto ai follower. Nel post, il cantante contrappone il “frastuono dei TG e dei social” alla pratica della lettura, indicata come alternativa più silenziosa ma capace di stimolare comprensione e spirito critico. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Vasco Rossi sprona i follower: “Aprite qualche libro in più, sarete meno telecomandati e più rock” Vasco Rossi, 74 anni: dal rock ai fumetti, una vita “a gonfie vele” tra musica e nuove avventure creative.Vasco Rossi compie 74 anni, un traguardo celebrato oggi, 7 febbraio 2026, con un video animato sui social media che lo vede protagonista di una...