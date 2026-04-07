Il cantautore italiano ha invitato i suoi follower a leggere di più, condividendo il messaggio sui social media, in particolare su Instagram. La sua proposta mira a incoraggiare a dedicare più tempo ai libri, con l’obiettivo di offrire una maggiore autonomia rispetto a influenze esterne. La richiesta è stata pubblicata in un momento in cui il cantante si rivolge direttamente ai suoi seguaci, senza ulteriori dettagli su altre iniziative o reazioni.

Bologna, 7 aprile 2026 – Vasco Rossi sprona i suoi follower alla lettura. E lo fa attraverso i social, soprattutto sul suo profilo Instagram. Il messaggio attraverso i social. Chiaro il messaggio del primo post del Kom: “E aprite qualche libro in più”, è un libro dalla copertina bianca, ideata per far esaltare i caratteri. Ma sono i post che seguono a spingere ad aprire i libri: " Leggere non vi renderà perfetti . ma almeno un po’ meno telecomandati. E già quello, oggi, è rock”; “Sì, lo so. non vibra, non notifica, non urla ‘ultima ora!’ ogni tre minuti. Ma, strano a dirsi fa pensare. E, ogni tanto, fa pure capire. È meno rumoroso, ma molto più pericoloso”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vasco Rossi sprona i follower: “Aprite qualche libro in più, sarete meno telecomandati e più rock”

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