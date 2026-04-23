Ieri mattina, poco prima delle otto, alcuni ragazzi hanno minacciato e insultato verbalmente uno studente davanti a una scuola media della città. La madre del giovane si è avvicinata e ha affrontato i ragazzi, che hanno continuato a comportarsi in modo aggressivo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, che hanno gestito la situazione e preso i provvedimenti necessari.

Ravenna, 23 aprile 2026 - Ieri mattina, prima delle 8, hanno minacciato e aggredito verbalmente uno s tudente della media Don Minzoni a pochi metri dalla scuola, vicino alla fermata dell’autobus, poi sono tornati all’uscita, alle 14, ma ad aspettarli c’era, oltre ad alcuni genitori, la polizia locale. Ad accorgersi di quello che stava accadendo sono stati i volontari dell’Associazione nazionale carabinieri che lo hanno appunto segnalato alla locale. La reazione della madre. Protagonisti della vicenda sono alcuni adolescenti che frequentano un’altra media della città e che in via Cicognani prendono l’autobus per andare a scuola. E a quanto pare non era neanche la prima volta che succedeva.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bulli davanti alla scuola media: minacciano studente, la madre li affronta. Interviene la Polizia locale

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