Nelle ultime ore, la Polizia Locale di Salerno è intervenuta sul Lungomare Colombo nel quartiere Mercatello per liberare gli stalli riservati alle moto, che erano stati occupati abusivamente. L’operazione ha portato alla rimozione degli veicoli posizionati illegalmente in quella zona. Nessun dettaglio è stato fornito sui soggetti coinvolti o sulle eventuali sanzioni applicate.

L'intervento sul Lungomare Colombo ripristina la legalità. L'associazione Balnea: tolleranza zero contro le occupazioni abusive A Salerno, la Polizia Locale è intervenuta nelle scorse ore sul Lungomare Colombo, nel quartiere Mercatello, per sgomberare gli stalli riservati ai motocicli da occupazioni abusive. L'operazione è stata condotta per ripristinare il rispetto del Codice della Strada in un'area nevralgica, situata all'ingresso dei giardini pubblici e della spiaggia Balnea. L'iniziativa ha registrato il plauso dell'associazione Nuova Gioventù Balnea, che ha confermato l'intenzione di proseguire con un monitoraggio costante del quartiere. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Blitz della Polizia Locale: liberati gli stalli per moto a Mercatello

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