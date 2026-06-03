I Lions hanno consegnato un nuovo cane guida per aiutare una persona a riacquistare autonomia. L’evento si è svolto in una serata dedicata alla solidarietà e all’inclusione, sottolineando l’importanza di supportare persone con bisogni specifici. La consegna del cane, definito un “angelo a quattro zampe”, rappresenta un passo concreto per favorire l’indipendenza di chi necessita di assistenza. La serata ha visto la partecipazione di varie persone impegnate in iniziative di solidarietà.

Tarantini Time Quotidiano Una serata dedicata alla solidarietà, all’inclusione e alla conquista dell’autonomia personale. È quella in programma giovedì 5 giugno alle ore 20 al Molo Sant’Eligio di Taranto, dove i Lions Club della Zona 14 della Circoscrizione E del Distretto 108AB Puglia consegneranno ufficialmente un cane guida a una persona con disabilità visiva. L’iniziativa rappresenta uno dei progetti più significativi portati avanti dall’associazione e testimonia l’impegno dei Lions a favore delle persone non vedenti e ipovedenti, attraverso un servizio che da decenni contribuisce a migliorare concretamente la qualità della vita di centinaia di cittadini. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Un cane guida per restituire autonomia: i Lions consegnano un nuovo “angelo a quattro zampe”

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L'evento si apre questo giovedì come sempre con la donazione di un cane guida. #Aprilia #AltreNotizie #InPrimoPiano #Aprilia2 x.com

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