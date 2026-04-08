Il fantastico mondo del cane | a Domodossola un pomeriggio alla scoperta degli amici a quattro zampe
A Domodossola si è svolto un evento dedicato ai cani, incentrato sulla comprensione e l’interazione tra proprietari e animali. Durante il pomeriggio, sono state proposte attività per imparare a comunicare con i propri cani e conoscere meglio i loro comportamenti. L’iniziativa ha coinvolto appassionati e proprietari di animali domestici in un momento di condivisione e apprendimento.
Un appuntamento speciale per imparare a "parlare" con il proprio animale domestico e scoprirne tutti i segreti. Sabato 11 aprile, alle ore 16, la biblioteca di Domodossola ospiterà l'incontro “Il fantastico mondo del cane”, un’iniziativa dedicata ai bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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