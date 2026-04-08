Il fantastico mondo del cane | a Domodossola un pomeriggio alla scoperta degli amici a quattro zampe

A Domodossola si è svolto un evento dedicato ai cani, incentrato sulla comprensione e l’interazione tra proprietari e animali. Durante il pomeriggio, sono state proposte attività per imparare a comunicare con i propri cani e conoscere meglio i loro comportamenti. L’iniziativa ha coinvolto appassionati e proprietari di animali domestici in un momento di condivisione e apprendimento.