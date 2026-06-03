Un cane guida donato a un non vedente novarese e tre giorni di eventi | arriva Animall
Un cane guida è stato donato a un uomo non vedente di Novara. La consegna è avvenuta durante la manifestazione “Animall” al centro commerciale San Martino2, che si svolgerà dal 4 al 6 giugno. La tre giorni comprende eventi dedicati agli animali domestici e alle associazioni di tutela. Sono previste esposizioni, incontri e attività per sensibilizzare sul benessere degli animali. La manifestazione coinvolge diverse realtà del settore e si svolge in un centro commerciale.
Al centro commerciale San Martino2 di Novara inizierà giovedì 4 giugno la manifestazione “Animall”, una tre giorni dedicata agli animali d’affezione e alle associazioni che si occupano della loro tutela. L'evento, organizzato dal gruppo Scci (Société des centres commerciaux) e precedentemente. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Vane, ma come sei diventata non vedente ve lo racconto mentre lavo i piatti (episodio intero)
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