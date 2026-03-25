Centro antiviolenza tre eventi nel novarese per dare voce alle donne

Da novaratoday.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel novarese si svolgeranno tre eventi nel fine settimana organizzati dal centro antiviolenza locale. Gli appuntamenti includono iniziative legate a cultura, arte e impegno sociale, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della tutela delle donne. Le manifestazioni sono rivolte a promuovere la consapevolezza e l’autodeterminazione femminile attraverso varie attività pubbliche.

Un fine settimana tra cultura, arte e impegno sociale per promuovere consapevolezza e autodeterminazione femminile. Il centro antiviolenza della Cooperativa Irene organizza nel novarese tre appuntamenti tra sabato 28 e domenica 29 marzo, con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema della violenza e costruire nuove reti di supporto. Un percorso che unisce memoria storica, espressione artistica e azioni concrete sul territorio. Il primo appuntamento è in programma sabato 28 marzo alle 16 al Salone d’Onore della Fondazione Marazza di Borgomanero. Tra sabato 28 e domenica 29 marzo, la Torretta “Emanuela Loi” ospiterà il workshop “The self-portrait experience (Spex)”, condotto dalla fotografa Rosy Sinicropi. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

centro antiviolenza tre eventi nel novarese per dare voce alle donne
© Novaratoday.it - Centro antiviolenza, tre eventi nel novarese per dare voce alle donne

Articoli correlati

Centro antiviolenza del Distretto socio-sanitario di Riccione: 700 contatti, 143 donne e 78 bambini presi in carico nel 2025Nel 2025 sono state 700 le donne che hanno contattato la rete del Centro antiviolenza del Distretto socio-sanitario di Riccione.

Scuola, innovazione e podcast: l’idea di Elena Bertola e Chiara Occelli per dare voce alle paure e alle speranze degli ex allieviLa docente Elena Bertola lancia il podcast Asintoti per ascoltare gli ex studenti.

Una raccolta di contenuti su Centro antiviolenza

Temi più discussi: Centro Antiviolenza del Gemelli: in tre anni più di 200 donne salvate; Il Centro Antiviolenza propone un intenso calendario di eventi; Tre giorni per l’autodeterminazione: a Borgomanero e Ghemme iniziative del Centro Antiviolenza; Sociale: Centro antiviolenza del Gemelli, in tre anni piu’ di 200 donne salvate.

centro antiviolenza tre eventiCentro antiviolenza S.O.S. LEI: il Gemelli racconta tre anni di interventi e numeriIl centro antiviolenza S.O.S. LEI ha trasformato centinaia di richieste in percorsi di protezione grazie a una rete integrata e all'estensione dell'apertura promossa da Wind Tre ... tuobenessere.it

centro antiviolenza tre eventiCentro antiviolenza del Gemelli, in tre anni più di 200 donne aiutateOltre 1.342 contatti telefonici e 203 donne supportate dal punto di vista psicologico e legale per aiutarle ad uscire da contesti di violenza. È questo il bilancio dei primi tre anni di attività del C ... ansa.it

Digita per trovare news e video correlati.