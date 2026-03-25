Nel novarese si svolgeranno tre eventi nel fine settimana organizzati dal centro antiviolenza locale. Gli appuntamenti includono iniziative legate a cultura, arte e impegno sociale, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della tutela delle donne. Le manifestazioni sono rivolte a promuovere la consapevolezza e l’autodeterminazione femminile attraverso varie attività pubbliche.

Un fine settimana tra cultura, arte e impegno sociale per promuovere consapevolezza e autodeterminazione femminile. Il centro antiviolenza della Cooperativa Irene organizza nel novarese tre appuntamenti tra sabato 28 e domenica 29 marzo, con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema della violenza e costruire nuove reti di supporto. Un percorso che unisce memoria storica, espressione artistica e azioni concrete sul territorio. Il primo appuntamento è in programma sabato 28 marzo alle 16 al Salone d’Onore della Fondazione Marazza di Borgomanero. Tra sabato 28 e domenica 29 marzo, la Torretta “Emanuela Loi” ospiterà il workshop “The self-portrait experience (Spex)”, condotto dalla fotografa Rosy Sinicropi. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Centro antiviolenza, tre eventi nel novarese per dare voce alle donne

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