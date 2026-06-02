Animall al San Martino2 | tre giorni tra benessere e cani guida

Notizia in breve

Il centro commerciale San Martino ospiterà un evento di tre giorni dedicato al benessere animale e ai cani guida. Durante la manifestazione, si svolgerà una cerimonia il 4 giugno per la consegna ufficiale di un cane guida. L'evento coinvolgerà attività informative e dimostrazioni pratiche, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sulla funzione dei cani guida e sull’importanza del benessere animale. La presenza di operatori specializzati sarà parte integrante delle giornate.