Animall al San Martino2 | tre giorni tra benessere e cani guida
Il centro commerciale San Martino ospiterà un evento di tre giorni dedicato al benessere animale e ai cani guida. Durante la manifestazione, si svolgerà una cerimonia il 4 giugno per la consegna ufficiale di un cane guida. L'evento coinvolgerà attività informative e dimostrazioni pratiche, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sulla funzione dei cani guida e sull’importanza del benessere animale. La presenza di operatori specializzati sarà parte integrante delle giornate.
? Punti chiave Come cambierà il ruolo del centro commerciale dopo l'evento Animall?. Chi riceverà ufficialmente il cane guida durante la cerimonia del 4 giugno?. Cosa farà Edoardo Stoppa durante il suo incontro con il pubblico?. Quali associazioni mostreranno le loro dimostrazioni pratiche durante i tre giorni?.? In Breve Cerimonia consegna cane guida Scuola Lions Limbiate giovedì 4 giugno ore 11. Edoardo Stoppa incontra i visitatori venerdì 5 giugno tra le 16:30 e 18:00. Dimostrazioni Gogodog sabato 6 giugno nella fascia oraria 16:00-18:00. Partecipazione unità cinofila Polizia e Croce Rossa Italiana di Novara all'evento. Animall trasforma il San Martino2 in un rifugio per la sensibilizzazione cinofila dal 4 al 6 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
Rovigoracconta: tre giorni di libri e benessere tra grandi autoriRovigoracconta si svolge in tre giorni dedicati ai libri e al benessere, con la partecipazione di diversi autori che si alterneranno nel Giardino...
All'ospedale San Giuseppe di Empoli cinque giorni di visite gratuite dedicate alla prevenzione e al benessere femminileAll'ospedale San Giuseppe di Empoli si svolgeranno cinque giorni di visite gratuite rivolte alla prevenzione e alla cura della salute femminile.
Si parla di: Animall arriva al San Martino2: tre giorni dedicati agli amici a quattro zampe con Edoardo Stoppa.
Animall arriva al San Martino2: tre giorni dedicati agli amici a quattro zampe con Edoardo StoppaDal 4 al 6 giugno il centro commerciale San Martino2 si trasformerà in un punto d’incontro per tutti gli amanti degli animali. Torna infatti l’appuntamento dedicato agli animali d’affezione e alle ass ... lavocedinovara.com
Mondadori Bookstore arriva nel Centro commerciale San Martino2 di NovaraMondadori Store arriva nel Centro commerciale San Martino2 di Novara, con un nuovo punto vendita dedicato al mondo dei libri e all’intrattenimento. Il nuovo Mondadori Bookstore, che verrà inaugurato ... distribuzionemoderna.info