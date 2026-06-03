Un borgo tra riti e visioni Il festival della fotografia
Dal 12 giugno al 6 settembre, il Casentino ospita la 2026 edizione del Festival della Fotografia Italiana. Si tratta dell’evento principale nel paese dedicato alla fotografia nazionale e ai suoi autori, con esposizioni e mostre distribuite nel borgo. La manifestazione si svolge in diverse location del territorio, coinvolgendo artisti e fotografi italiani. La durata prevista è di circa tre mesi, durante i quali vengono organizzati anche incontri e workshop legati al mondo della fotografia.
Dal 12 giugno al 6 settembre, il Casentino ospita l’edizione 2026 del Festival della Fotografia Italiana, il principale appuntamento nazionale dedicato alla fotografia italiana e ai suoi autori. Promosso da Fiaf- Federazione Italiana Associazioni Fotografiche e realizzato con il contributo di Fondazione Cr Firenze, il Festival conferma la propria vocazione: valorizzare il patrimonio fotografico italiano, mettere in relazione autori affermati e nuove generazioni, e costruire un programma capace di unire mostre, ricerca, formazione, produzione e divulgazione. L’edizione 2026, dedicata al tema “Riti e Visioni. Tra spirituale e materiale”, pone... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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