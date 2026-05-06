Firenze il 5 Culture Festival | viaggio tra riti e tradizioni antiche

A Firenze si svolge il 5 Culture Festival, un evento dedicato alle pratiche e alle tradizioni di diverse culture antiche. Tra i workshop ci sono attività dedicate ai riti celtici e alle danze irlandesi, mentre alcune sessioni esplorano i legami tra le tradizioni indiane e i riti norreni. L’evento offre l’opportunità di scoprire pratiche rituali e usanze di diverse epoche e aree geografiche.

? Cosa scoprirai Cosa troverai tra i workshop celtici e le danze irlandesi?. Come si collegano le tradizioni indiane ai riti norreni?. Dove potrai assaggiare l'idromele originale durante il festival?. Quali attività gratuite attendono le famiglie nel Parco dell'Oliveta?.? In Breve Evento si terrà 8, 9 e 10 maggio 2026 presso l'area dei Pettini.. Programma include workshop celtici, norreni e indiani con sessioni di tiro con l'arco.. PalaMattioli ospita la manifestazione San Piero a Sieve il 3 maggio 2026.. Incontro gratuito al Parco dell'Oliveta programmato per il 23 e 24 maggio 2026.. L’area dei Pettini a Firenze ospiterà l’8, 9 e 10 maggio 2026 il 5 Culture Festival, un evento dedicato alle tradizioni indoeuropee che coinvolgerà la zona delle Cure con tre giornate di attività intense.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Firenze, il 5 Culture Festival: viaggio tra riti e tradizioni antiche Notizie correlate Pasqua in Campania: tra fede, tradizioni antiche e riti spettacolariIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Empoli, debutta UFF-Urban Food Festival: quattro giorni tra street food, musica e cultura pop; Profilo di Jacopo; All’Opd di Firenze un concorso per 5 allievi restauratori al corso quinquennale della Safs; Svuota la soffitta, una domenica di festa nel segno della cultura del riuso a Tavarnelle. Firenze, successo per il festival Spacciamo Culture interdette a San SalviFirenze, 15 maggio 2025 - Si è conclusa a San Salvi la quarta edizione del Festival Spacciamo Culture interdette - realizzato da Chille de la balanza con giovani Artisti dell’Accademia Belle Arti di ... lanazione.it Firenze, torna Sale: il festival del quartiere di Sant'AmbrogioDa giovedì 4 a domenica 7 giugno appuntamenti per grandi e piccini ... msn.com “Rammendare il Mondo”: a Giugliano il Festival delle Culture - facebook.com facebook