Un borgo tra riti e visioni ecco Il festival della fotografia
Dal 12 giugno al 6 settembre, il Casentino ospiterà l’edizione 2026 del Festival della Fotografia Italiana. L’evento, il principale appuntamento nazionale dedicato alla fotografia italiana e ai suoi autori, si svolgerà in un borgo tra riti e visioni. La manifestazione si svolge nel periodo estivo e coinvolge diverse location del territorio, presentando mostre, esposizioni e incontri con fotografi italiani. La rassegna rappresenta un punto di riferimento per appassionati e professionisti del settore.
Arezzo, 3 giugno 2026 – Il Casentino dal 12 giugno al 6 settembre, ospita l’edizione 2026 del Festival della Fotografia Italiana, il principale appuntamento nazionale dedicato alla fotografia italiana e ai suoi autori. Promosso da Fiaf- Federazione Italiana Associazioni Fotografiche e realizzato con il contributo di Fondazione Cr Firenze, il Festival conferma la propria vocazione: valorizzare il patrimonio fotografico italiano, mettere in relazione autori affermati e nuove generazioni, e costruire un programma capace di unire mostre, ricerca, formazione, produzione e divulgazione. L’edizione 2026, dedicata al tema “Riti e Visioni. Tra... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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