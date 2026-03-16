Niente taglio delle accise il governo pensa a un bonus carburanti | per chi e quando potrebbe arrivare

Il governo ha deciso di non tagliare le accise e sta valutando un bonus carburanti per i cittadini. La misura potrebbe essere introdotta a breve, ma ancora non ci sono dettagli ufficiali sui destinatari o sui tempi di attuazione. La decisione arriva mentre si cerca una soluzione per fronteggiare l’aumento dei prezzi dei carburanti. Nessun provvedimento è stato ancora annunciato ufficialmente.

Il taglio delle accise non ci sarà e intanto il governo prende tempo per pensare a un intervento contro il caro carburanti. Al momento a regnare sovrana è la confusione, con l’esecutivo che non sembra trovare la quadra per intervenire e aiutare le famiglie e le imprese italiane. L’ipotesi più probabile è quella di un bonus per i redditi più bassi, ma l’intervento dovrebbe essere rinviato almeno alla settimana successiva al referendum sulla giustizia. Il governo starebbe pensando a un bonus anti-rincari limitato alle famiglie con Isee al di sotto dei 15mila euro. Per le imprese, invece, si pensa a sgravi fiscali per chi è più esposto sul fronte del caro-bollette e dei blocchi all’export. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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