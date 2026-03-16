Il governo ha deciso di adottare un bonus carburante invece di ridurre le accise sui carburanti, come misura per affrontare l’aumento dei prezzi di benzina e diesel. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza prevedere altre modifiche alle aliquote fiscali sui carburanti. La misura prevede l’erogazione di un contributo diretto ai cittadini, senza indicazioni su eventuali interventi futuri.

Prezzi da record per diesel e benzina. Il governo Meloni ha deciso di escludere il taglio delle accise per puntare a un altro sistema di sostegno alle famiglie e alle imprese. Il ministro Urso ha spiegato che le accise mobili non bastano e punta così a un bonus benzina per i redditi più bassi. Il Codacons parla della scelta del governo come di una “strada sbagliata” e accusa il ministro Urso di aver usato numeri inesatti. No al taglio delle accise Il governo Meloni ha scelto di non tagliare le accise sui carburanti. Mentre il gasolio supera i 2 euro al litro e la benzina è intorno a quota 1,84 euro al litro, la scelta del governo è di andare verso un sistema di bonus per le fasce meno abbienti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bonus carburante al posto del taglio delle accise per abbattere il costo di benzina e diesel, il piano Meloni

Articoli correlati

Leggi anche: Carburanti, niente taglio delle accise: cosa farà il governo per ridurre i prezzi di benzina e diesel

Il governo Meloni non sa bene cosa fare contro il caro benzina: i piani per nuovi bonus e taglio acciseA inizio marzo, il governo aveva fatto capire che a breve avrebbe attivato le accise mobili, per dare una mano agli automobilisti che hanno un visto...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Bonus carburante

Discussioni sull' argomento Il governo Meloni non sa bene cosa fare contro il caro benzina: i piani per nuovi bonus e taglio accise; Bonus benzina per i redditi bassi, l’ipotesi entra in campo; Bollette, il salasso anche a Vercelli. E sul carburante Confartigianato scrive ai prefetti; Fiammata dei prezzi dei carburanti Marche tra le regioni più virtuose nel contenere i rincari al distributore.

Bonus carburante al posto del taglio delle accise per abbattere il costo di benzina e diesel, il piano MeloniIl governo Meloni esclude il taglio delle accise sui carburanti nonostante i prezzi. Al suo posto viene ipotizzato un bonus benzina per redditi bassi ... virgilio.it

Caro #energia, il #governo prepara le misure: bonus carburante, credito diesel, sgravi per le Pmi #16marzo #iltempoquotidiano x.com

Nel corso del question time in Senato, il Ministro Urso ha presentato l'ipotesi di un bonus benzina per i redditi più bassi, su cui il Governo sta lavorando. Questa misura potrebbe contrastare l'impatto dell'aumento dei prezzi del carburante, considerando che il t - facebook.com facebook