Un corso gratuito organizzato dall'associazione Anpana si rivolge a chi si imbatte in animali selvatici in difficoltà, come piccoli uccelli caduti dal nido o cuccioli di mammiferi senza madre. Il percorso fornisce indicazioni pratiche su come comportarsi in queste situazioni, senza offrire soluzioni definitive, ma spiegando le procedure corrette da seguire. L'obiettivo è aiutare chi si trova di fronte a questi animali a intervenire nel modo più appropriato.

Cosa fare quando troviamo un piccolo uccellino caduto dal nido o un cucciolo di mammifero selvatico in difficoltà? La risposta non è mai scontata. Per trasformare la buona volontà in un aiuto concreto e sicuro, Anpana Lucca OdV organizza un importante incontro formativo dedicato alla “Gestione e accudimento di pulli e piccoli selvatici in difficoltà”. L’appuntamento, patrocinato dal Comune di Lucca, è per sabato 16 maggio, alle 15, nella Sala Riunioni della Delegazione Cesvot di Lucca (Via Mazzini, 70 – zona Stazione Ferroviaria). A guidare i partecipanti in questo delicato percorso, sarà il Dott. Riccardo Gherardi, medico veterinario con, appunto, competenze ed esperienze specifiche nella gestione e cura della fauna selvatica.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il corso gratuito di Anpana per gestire gli animali selvatici

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