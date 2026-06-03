Tra mercoledì e giovedì, le temperature in Umbria diminuiranno sensibilmente, con un calo che interesserà le massime e le minime. Durante questi giorni, si prevedono temporali pomeridiani che potranno coinvolgere alcune zone della regione. Questi temporali potrebbero causare disagi negli spostamenti tra i borghi, con possibili interruzioni o rallentamenti sulla rete stradale.

Cosa cambierà esattamente nelle temperature tra mercoledì e giovedì? Come influiranno i temporali pomeridiani sugli spostamenti tra i borghi? Quando smetteranno di cadere i rovesci sparsi in tutta la regione? Quali rischi comporteranno le nebbie mattutine per la circolazione stradale??? In Breve Mercoledì 3 giugno previsti rovesci sparsi e temporali pomeridiani in tutta l'Umbria. Venti deboli da sud con rotazione verso nord durante la giornata di mercoledì. Giovedì 4 giugno . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Umbria: arrivano temporali e calo termico tra mercoledì e giovedì

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