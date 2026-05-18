Umbria allerta temporali tra martedì e mercoledì | attenzione ai monti

Tra martedì e mercoledì, l'Umbria sarà interessata da temporali che interesseranno in particolare le zone montuose. Le previsioni indicano un rischio di temporali più intensi nelle aree dei monti, con possibili rovesci e raffiche di vento. Nonostante l’arrivo della perturbazione, le temperature si manterranno relativamente stabili, senza variazioni significative rispetto ai giorni precedenti. La Protezione civile ha diffuso allerta per le precipitazioni, invitando alla prudenza durante questi giorni.

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? Punti chiave Quali zone dell'Umbria rischiano i temporali più intensi martedì?. Come cambieranno le temperature nonostante l'arrivo della perturbazione?. Dove colpiranno i rovesci più forti lungo la dorsale appenninica?. Quando è meglio evitare le strade di montagna mercoledì?.? In Breve Martedì 19 maggio rovesci isolati previsti soprattutto sui settori orientali della regione.. Mercoledì 20 maggio temporali concentrati sui settori settentrionali lungo la dorsale appenninica.. Venti da deboli a moderati con direzione Maestrale o settentrionale nelle date indicate.. Temperature massime in crescita nonostante l'instabilità meteorologica prevista per mercoledì. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Umbria, allerta temporali tra martedì e mercoledì: attenzione ai monti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Diramata l'allerta meteo. Rischio temporali su tutta la regione: quando scatta e le previsioni Sullo stesso argomento Maltempo sull'Umbria, scatta l'allerta gialla per temporali e rovesciIl Centro Funzionale Regionale di Protezione Civile dell’Umbria ha diramato il documento di allerta regionale n. Umbria sotto allerta gialla: temporali e rischi idrogeologici domaniIl Centro Funzionale Regionale di Protezione Civile ha lanciato un allerta gialla per l’intera Umbria, prevedendo una giornata di forte instabilità... Temporali e calo delle temperature, allerta meteo della protezione civile dell'Umbria ift.tt/wEFkocR ift.tt/ufK24BV x.com Temporali e grandinate, oggi allerta gialla in 6 regioni del CentroTemporali, grandine e vento: Centro Italia senza tregua. Come spiega la Protezione civile, l’ampia circolazione depressionaria presente sull’Europa muove impulsi perturbati ve ... adnkronos.com Umbria, allerta meteo della protezione civileLa protezione civile dell'Umbria ha diramato un'allerta meteo per la giornata di domenica 10 maggio 2026. L'allerta è di livello giallo per rischio temporali e rischio idrogeologico in tutte le zone ... perugiatoday.it