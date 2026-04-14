Un sistema di bassa pressione si sta formando sulla Tunisia e si sposterà verso le zone centrali e meridionali della penisola tra mercoledì 15 e giovedì 16 aprile. Durante questo periodo sono previste piogge e temporali nelle regioni interessate. Le autorità monitorano la situazione e invitano alla prudenza nelle aree coinvolte. Nessun dettaglio su eventuali danni o allerta specifica è stato comunicato fino a ora.

Un nuovo sistema di bassa pressione si sta formando sulla Tunisia, minacciando le zone centrali e meridionali della penisola con fenomeni temporaleschi tra mercoledì 15 aprile e giovedì 16 aprile. Mentre il territorio ha già affrontato le conseguenze di un precedente ciclone sahariano, le nuove previsioni indicano un rischio di piogge intense e grandinate, sebbene senza la violenza dei venti registrati nelle ultime 48 ore. Dall’impatto del vento sahariano alla nuova instabilità mediterranea. Le ultime 48 ore hanno segnato un momento di forte tensione per diverse aree del Sud Italia, a causa di una perturbazione nata nel cuore del deserto occidentale, tra l’Algeria e il Marocco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maltempo in arrivo: nuovi temporali tra mercoledì e giovedì

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