Allerta meteo gialla su tutta la Campania | temporali e raffiche di vento

Una perturbazione atmosferica sta interessando tutta la regione, causando un'allerta meteo gialla. Le previsioni indicano temporali e raffiche di vento che coinvolgono l'intera area. Le autorità hanno emesso avvisi di attenzione per tutta la giornata, invitando alla prudenza. Le condizioni meteorologiche sono soggette a variazioni rapide e si consiglia di seguire gli aggiornamenti ufficiali.

Tempo di lettura: 2 minuti La perturbazione atmosferica che sta interessando la Campania porterà, già nelle prossime ore, un peggioramento delle condizioni meteorologiche sull’intero territorio regionale con precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale, venti nord-orientali con possibili raffiche e un conseguente mare agitato con mareggiate lungo le coste esposte. In considerazione dell’espansione dei fenomeni, la Protezione Civile della Regione, ha emanato una nuova allerta meteo su tutta la Campania a partire dalle 14 di oggi e fino alle 14 di domani, 1° aprile. Il Centro Funzionale segnala che i temporali assumeranno particolare consistenza nelle ore serali di oggi e individua un rischio idrogeologico localizzato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Allerta meteo gialla su tutta la Campania: temporali e raffiche di vento Articoli correlati Temporali, raffiche di vento e mare agitato: allerta meteo gialla su tutta la RegioneTempo di lettura: < 1 minuto La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una... Allerta meteo gialla per vento: raffiche di burrasca su tutta la PugliaLa Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato un messaggio di allerta meteo di livello giallo per forti venti valido a partire dalle ore 14... Approfondimenti e contenuti Discussioni sull' argomento Dalle 20 di oggi una nuova allerta meteo gialla per rischio idrogeologico su tutta la Puglia; Torna il maltempo con venti forti e nevicate in Abruzzo, emessa allerta gialla; Ancora vento forte su Ravenna: allerta meteo gialla per martedì; Meteo, allerta gialla a Palermo: temporali in arrivo. Maltempo, allerta meteo gialla oggi 27 marzo per temporali e vento forte: le regioni colpiteAncora piogge e neve al Centro Sud e venti di burrasca su tutta l’Italia. Il dipartimento della Protezione Civile ha emesso per oggi, venerdì 27 marzo 2026, l’allerta meteo gialla in nove regioni: su ... fanpage.it Gelo e neve sulla Campania. Vesuvio imbiancato, temporali e fulmini in tutta la regione. Scatta l’allerta meteo: https://fanpa.ge/M0lGt - facebook.com facebook Allerta Meteo nel Midwest: supercelle e tornado minacciano il cuore degli USA x.com