Allerta gialla in tutta la Sicilia peggiora il tempo su Messina | tornano piogge e temporali

In Sicilia, tutta l’isola è sotto allerta gialla per maltempo fino a questa sera. La Protezione civile regionale ha emesso un avviso che riguarda tutto il territorio, a causa di piogge e temporali che stanno peggiorando le condizioni meteorologiche. In particolare, su Messina si registrano condizioni di tempo instabile con precipitazioni che si intensificano. La situazione rimane sotto osservazione fino a mezzanotte.

Torna il maltempo su Messina e, più in generale, su tutta la Sicilia. La Protezione civile regionale ha infatti emesso un avviso di rischio meteo-idrogeologico e idraulico valido fino alla mezzanotte di oggi, martedì 14 aprile, con livello di allerta gialla esteso all’intero territorio regionale.🔗 Leggi su Messinatoday.it Peggiora il meteo, diramata l'allerta gialla in tutta la SiciliaL'ultimo bollettino della Protezione Civile conferma le misure prese già ieri 30 marzo per la provincia messinese, estendendole anche a tutte le... Leggi anche: Tornano piogge e temporali, la Protezione civile dirama l'allerta "gialla" Argomenti più discussi: Dalla mezzanotte odierna Puglia in allerta meteo gialla per venti forti dai quadranti meridionali; Meteo, domani allerta gialla; Maltempo in arrivo, scatta l’allerta gialla: venti di burrasca e mareggiate in tutta la Puglia; In Emilia-Romagna è allerta gialla per i temporali con tanto di sabbia sahariana. Meteo - domani allerta gialla La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido dalle 16.00 di oggi fino alle 24 di domani, martedì 14 aprile Il livello di allerta su tutta la Sicilia, per la giornata di dom - facebook.com facebook Allerta gialla oggi per rischio idrogeologico su gran parte della regione, domani per valanghe sui settori nordoccidentali. Oggi proseguono le piogge su tutta la regione, mentre permarranno fino a domani sul Cuneese. Nevicate in montagna sopra ai 1900-200 x.com