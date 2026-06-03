Ultraleggero precipita tra le case a Valbrembo dal guasto al motore all'urto con un palo | l’analisi dell’esperto

Da fanpage.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ultraleggero è precipitato tra le case a Valbrembo, con un possibile guasto al motore o un impatto contro un palo che potrebbe aver causato l’incidente. L’aereo è caduto in un’area residenziale, e le dinamiche sono ancora oggetto di indagine. Nessuna informazione sulle condizioni dei piloti o su eventuali feriti. Le autorità stanno verificando le cause, senza escludere né un problema tecnico né un impatto accidentale con un ostacolo.

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Dopo lo schianto dell’ultraleggero a Valbrembo, restano aperte alcune ipotesi sullo schianto: dal guasto al motore all'urto contro un palo. A Fanpage.it l'analisi dell'esperto Danilo Recine, Comandante e Vicepresidente ANPAC. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Valbrembo, ultraleggero precipita tra le case: un morto e un feritoUn ultraleggero è precipitato tra le case di via Don Bosco a Valbrembo, vicino alla pista dell’aeroclub.

Temi più discussi: Valbrembo, ultraleggero precipita tra le case: morto l’istruttore Daniel Taino, ferito l’allievo 19enne; Valbrembo, ultraleggero precipita tra le case: morto l'istruttore Daniel Taino, 26 anni. Il testimone: L'ho visto sbattere contro un palo della luce e venire giù; Aereo ultraleggero precipita nella Bergamasca: un morto e un ferito; Aereo precipita tra le case, muore istruttore 26enne. L’ho visto perdere quota e schiantarsi sulla mia auto.

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