Ultraleggero precipita tra le case a Valbrembo dal guasto al motore all'urto con un palo | l’analisi dell’esperto
Un ultraleggero è precipitato tra le case a Valbrembo, con un possibile guasto al motore o un impatto contro un palo che potrebbe aver causato l’incidente. L’aereo è caduto in un’area residenziale, e le dinamiche sono ancora oggetto di indagine. Nessuna informazione sulle condizioni dei piloti o su eventuali feriti. Le autorità stanno verificando le cause, senza escludere né un problema tecnico né un impatto accidentale con un ostacolo.
Dopo lo schianto dell’ultraleggero a Valbrembo, restano aperte alcune ipotesi sullo schianto: dal guasto al motore all'urto contro un palo. A Fanpage.it l'analisi dell'esperto Danilo Recine, Comandante e Vicepresidente ANPAC. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Valbrembo, ultraleggero precipita tra le case: un morto e un feritoUn ultraleggero è precipitato tra le case di via Don Bosco a Valbrembo, vicino alla pista dell’aeroclub.
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