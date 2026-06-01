Ultraleggero urta un palo della luce e precipita tra le case a Valbrembo | un morto e un 19enne ferito

Un ultraleggero si è schiantato tra le case di Valbrembo, in provincia di Bergamo, dopo aver colpito un palo della luce. Nell’incidente, un uomo di circa 50 anni ha perso la vita, mentre un giovane di 19 anni è rimasto ferito. L’aereo è precipitato in un’area residenziale, coinvolgendo diverse abitazioni. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato il ferito in ospedale. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

Un ultraleggero si è schiantato tra le case di Valbrembo (Bergamo) dopo aver urtato un palo della luce. A bordo c'erano un uomo e un ragazzo di 19 anni: il primo è morto nell'impatto, l'altro è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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