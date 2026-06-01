Un ultraleggero è precipitato tra le case di via Don Bosco a Valbrembo, vicino alla pista dell’aeroclub. Nell’incidente è morto un passeggero e un altro è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno estratto i corpi dalle macerie. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta.

Bergamo, 1 giugno 2026 – Incidente nella Bergamasca. Un ultraleggero è precipitato in strada a Valbrembo, tra le abitazione di via Don Bosco, non lontano dalla pista dell'Aeroclub. L'allarme è scattato poco dopo le 16 di oggi, primo giugno. Subito vigili del fuoco, carabinieri e ambulanze del 118 si sono precipitati sul luogo dell'incidente. I soccorsi sono scattati in codice rosso. Secondo le prime informazioni, nell’incidente sarebbero rimaste coinvolte due persone: un istruttore e un allievo. Uno di loro è morto, l’altro è in gravissime condizioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Valbrembo, ultraleggero precipita tra le case: un morto e un ferito

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