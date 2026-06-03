Ultimissime Inter LIVE | l’agente di Palestra a Milano i dubbi su Carvajal

Un agente di una palestra a Milano è stato fermato dalle forze dell’ordine. Sono in corso accertamenti sulla sua attività e sui possibili legami con altre operazioni. Nel frattempo, sono emersi dubbi riguardo a un calciatore, con questioni ancora aperte sulla sua posizione. Le autorità continuano a monitorare la situazione, senza rilasciare ulteriori dettagli al momento.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 3 GIUGNO. Inter accelera per Marco Palestra: l’agente Alessandro Lucci a Milano. Moretto: «Ci possono essere contatti». Inter accelera per Marco Palestra: l’agente Lucci a Milano. L’indiscrezione di Moretto sul proseguo della trattativa per l’esterno Carvajal con Palestra, l’Inter pensa allo spagnolo per completare il reparto! Tra dubbi e certezze, ecco che colpo sarebbe. 🔗 Leggi su Internews24.com

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