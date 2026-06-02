Ultimissime Inter LIVE | Il Real Madrid vuole approfittare della clausola di Dumfries Palestra rifiuta il Newcastle
Il Real Madrid ha manifestato interesse per Dumfries, cercando di sfruttare la clausola di acquisto del giocatore. Nel frattempo, la palestra ha rifiutato l'offerta del Newcastle. Queste sono le ultime notizie aggiornate in tempo reale riguardanti l'Inter e le operazioni di mercato.
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 2 GIUGNO. Mercato Inter, il Newcastle pronto a soddisfare le richieste dell’Atalanta per Palestra: la risposta del giocatore. Mercato Inter, per i bergamaschi la base d’asta supera i 40 milioni di euro a causa del forte interesse di City, Arsenal e Newcastle Mercato Inter, ecco la verità sulla clausola di Dumfries: il Real prepara l’affondo. 🔗 Leggi su Internews24.com
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