Ultimissime Inter LIVE | Il Real Madrid vuole approfittare della clausola di Dumfries Palestra rifiuta il Newcastle

Da internews24.com 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Real Madrid ha manifestato interesse per Dumfries, cercando di sfruttare la clausola di acquisto del giocatore. Nel frattempo, la palestra ha rifiutato l'offerta del Newcastle. Queste sono le ultime notizie aggiornate in tempo reale riguardanti l'Inter e le operazioni di mercato.

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