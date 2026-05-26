Ultimissime Inter LIVE | inizia l’assalto a Palestra Mourinho vuole Bastoni al Real Madrid

Da internews24.com 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un assalto è in corso alla Palestra, secondo le ultime notizie. Mourinho ha manifestato l’interesse per Bastoni, che potrebbe trasferirsi al Real Madrid. La trattativa è in fase di sviluppo, mentre le squadre coinvolte non hanno ancora confermato dettagli ufficiali. La situazione resta calda e in evoluzione, con aggiornamenti previsti nelle prossime ore. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata dalle parti interessate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 26 MAGGIO. Mercato Inter, il Real Madrid si fionda su Bastoni: il difensore nerazzurro è il prescelto di Mourinho. I dettagli Mercato Inter, lo Special One chiama il centrale nerazzurro per il suo nuovo ciclo a Madrid, ma Marotta chiede 75 milioni di euro Mercato Inter, primi contatti con l’Atalanta per Palestra: ma il futuro di Dumfries resta un rebus. 🔗 Leggi su Internews24.com

ultimissime inter live inizia l8217assalto a palestra mourinho vuole bastoni al real madrid
© Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: inizia l’assalto a Palestra. Mourinho vuole Bastoni al Real Madrid
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Ultimissime Inter LIVE: il Bayern Monaco piomba su Bisseck. Assalto a PalestraIl club bavarese ha effettuato un'offerta per il giovane difensore, che attualmente gioca in una squadra di serie A.

Ultimissime Inter LIVE: Lautaro e bastoni verso il rientro, Chivu prepara l’assaltoNelle ultime ore, si sono susseguite notizie riguardanti il ritorno in campo di Lautaro e Bastoni, entrambi pronti a rientrare dopo infortuni.

Temi più discussi: Bologna-Inter, la guida completa al match; Bologna Inter in tv e streaming: dove vedere la partita; Dove vedere Bologna-Inter in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Ultime dai campi, tutte le formazioni: Rowe, Pasalic, Vardy, Duvan, Krstovic, Lautaro, Pio e come cambia l’Inter.

ultimissime inter ultimissime inter live iniziaUltime notizie calciomercato LIVE: tutte le novità del giornoUltime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24 Inizia il periodo più caldo dell’anno per il calciomercato: la se ... msn.com

ultimissime inter ultimissime inter live iniziaUltimissime Inter live: l’addio di Frattesi e la permanenza di DioufUltimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro dell ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web