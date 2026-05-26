Ultimissime Inter LIVE | inizia l’assalto a Palestra Mourinho vuole Bastoni al Real Madrid

Notizia in breve

Un assalto è in corso alla Palestra, secondo le ultime notizie. Mourinho ha manifestato l’interesse per Bastoni, che potrebbe trasferirsi al Real Madrid. La trattativa è in fase di sviluppo, mentre le squadre coinvolte non hanno ancora confermato dettagli ufficiali. La situazione resta calda e in evoluzione, con aggiornamenti previsti nelle prossime ore. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata dalle parti interessate.