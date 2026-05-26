Ultimissime Inter LIVE | inizia l’assalto a Palestra Mourinho vuole Bastoni al Real Madrid
Un assalto è in corso alla Palestra, secondo le ultime notizie. Mourinho ha manifestato l’interesse per Bastoni, che potrebbe trasferirsi al Real Madrid. La trattativa è in fase di sviluppo, mentre le squadre coinvolte non hanno ancora confermato dettagli ufficiali. La situazione resta calda e in evoluzione, con aggiornamenti previsti nelle prossime ore. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata dalle parti interessate.
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 26 MAGGIO. Mercato Inter, il Real Madrid si fionda su Bastoni: il difensore nerazzurro è il prescelto di Mourinho. I dettagli Mercato Inter, lo Special One chiama il centrale nerazzurro per il suo nuovo ciclo a Madrid, ma Marotta chiede 75 milioni di euro Mercato Inter, primi contatti con l’Atalanta per Palestra: ma il futuro di Dumfries resta un rebus. 🔗 Leggi su Internews24.com
Notizie e thread social correlati
Ultimissime Inter LIVE: il Bayern Monaco piomba su Bisseck. Assalto a PalestraIl club bavarese ha effettuato un'offerta per il giovane difensore, che attualmente gioca in una squadra di serie A.
Ultimissime Inter LIVE: Lautaro e bastoni verso il rientro, Chivu prepara l’assaltoNelle ultime ore, si sono susseguite notizie riguardanti il ritorno in campo di Lautaro e Bastoni, entrambi pronti a rientrare dopo infortuni.
Temi più discussi: Bologna-Inter, la guida completa al match; Bologna Inter in tv e streaming: dove vedere la partita; Dove vedere Bologna-Inter in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Ultime dai campi, tutte le formazioni: Rowe, Pasalic, Vardy, Duvan, Krstovic, Lautaro, Pio e come cambia l’Inter.
Video-editoriale del 13.5.2026 Ultimissime in vista di #LazioInter, finale di #CoppaItalia con un'inchiesta, ad oggi un po' più realistica di quella sugli arbitri, su quali squadre tifano per l'#Inter, per ragioni di classifica. Ne parlo qui: https://youtu.be/PC_iXIzEcHY facebook
Ultime notizie calciomercato LIVE: tutte le novità del giornoUltime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24 Inizia il periodo più caldo dell’anno per il calciomercato: la se ... msn.com
Ultimissime Inter live: l’addio di Frattesi e la permanenza di DioufUltimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro dell ... msn.com