Ultimi appuntamento con Il Mondo della Chitarra | chiusura con Zorkin Better Call Duo e Bulat

Si conclude nel mese di giugno la 21esima edizione de "Il Mondo della Chitarra", la rassegna concertistica e didattica organizzata dal Conservatorio Cantelli di Novara che negli anni si è affermata come uno degli appuntamenti di riferimento dedicati alla chitarra classica e contemporanea, capace. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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