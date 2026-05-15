‘Bimbi & Burattini’ | torna l' appuntamento con il mondo delle teste di legno
Domenica 17, a partire dalle ore 16, si terrà presso il Maf di San Bartolomeo in Bosco l’edizione di quest’anno del festival ‘Bimbi & Burattini’. L’evento è dedicato al mondo delle teste di legno e prevede spettacoli e attività legate ai burattini. La manifestazione rappresenta un appuntamento ricorrente che coinvolge famiglie e appassionati, offrendo intrattenimento per i più piccoli e momenti di condivisione. La presenza del festival al locale si rinnova per la nuova stagione.
Domenica 17 (dalle ore 16), ritornerà al Maf di San Bartolomeo in Bosco il festival ‘Bimbi & Burattini’, l'appuntamento con il mondo delle teste di legno. Giunto alla quinta edizione, il festival privilegia i giovani frequentatori del museo, ma riserva non pochi motivi di attenzione e di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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Questa domenica si terrà al MAF uno degli eventi più attesi e apprezzati dal nostro pubblico più giovane (ma non solo!) Vi aspettiamo dalle 16.00 con il Festival (giunto ormai alla sua quinta edizione!) Bimbi&Burattini, dedicato al mondo delle teste di legno facebook
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