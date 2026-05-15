‘Bimbi & Burattini’ | torna l' appuntamento con il mondo delle teste di legno

Domenica 17, a partire dalle ore 16, si terrà presso il Maf di San Bartolomeo in Bosco l’edizione di quest’anno del festival ‘Bimbi & Burattini’. L’evento è dedicato al mondo delle teste di legno e prevede spettacoli e attività legate ai burattini. La manifestazione rappresenta un appuntamento ricorrente che coinvolge famiglie e appassionati, offrendo intrattenimento per i più piccoli e momenti di condivisione. La presenza del festival al locale si rinnova per la nuova stagione.

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