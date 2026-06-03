Il 4 giugno presso il Tribunale di Massa si terrà la sentenza relativa al processo per il blocco stradale sulla “Via dei Marmi” avvenuto il 10 giugno 2022. Quattro imputati, tutti appartenenti al movimento ambientalista Ultima Generazione, sono sotto processo per aver partecipato a quell’azione di protesta. La data è stata confermata e l’udienza si svolgerà in giornata.

Quattro persone a processo per aver difeso le alpi Apuane. Massa, 2 giugno 2026 – Sì terrà giovedì 4 giugno presso il Tribunale di Massa l’udienza con sentenza del processo per l’azione del 10 giugno 2022 che vede imputate 4 persone aderenti ad Ultima Generazione. Beatrice, Giulio, Guido e Michele, sono imputate per aver bloccato i camion che quotidianamente raggiungono le cave per caricare materiale utilizzato nell’edilizia. I capi di imputazione sono interruzione di pubblico servizio (340 c.p) con reclusione fino a due anni e blocco con oggetti (d.lgs. 1948) con reclusione da due a a 12 anni. L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Ultima Generazione, a Massa il 4 giugno la sentenza per il blocco stradale sulla “Via dei Marmi”

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