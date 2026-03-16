Ultima Generazione | assolti a Roma per il blocco stradale sul GRA

Il 12 marzo 2026 si è svolta a Roma l’udienza relativa al processo per il blocco stradale sul GRA avvenuto il 24 giugno 2022 nell’ambito della campagna “No gas No carbone”. Si tratta della 68ª sentenza favorevole in questa causa, con gli imputati assolti dopo aver affrontato il procedimento presso il tribunale della capitale.

Siamo alla 68° sentenza favorevole. 16 marzo 2026, Roma – Giovedì 12 marzo mattina, presso il tribunale di Roma si è tenuta l’udienza per il processo dell’azione del blocco stradale sul Grande Raccordo Anulare del 24 giugno 2022, all’interno della campagna “No gas No carbone”. Imputate 10 persone di Ultima Generazione difese dall’avvocato Cesare Antetomaso. Al termine dell’udienza il giudice ha assolto tutte le persone in quanto il fatto non è previsto dalla legge come reato (relativamente al capo di imputazione di interruzione di pubblico servizio), e in quanto il fatto non sussiste (relativamente al capo di imputazione di violazione del foglio di via. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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