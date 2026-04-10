Questa mattina a Verona si è svolta l'udienza relativa a un procedimento che vedeva coinvolti alcuni attivisti di Ultima Generazione, accusati di aver bloccato una strada presso il centro commerciale Adigeo. Dopo il processo, gli attivisti sono stati assolti. Con questa decisione, si tratta della settantesima assoluzione ottenuta da membri del gruppo in diversi procedimenti giudiziari. La sentenza è arrivata in giornata.

Quella odierna è la settantesima assoluzione. Verona, 9 aprile 2026 – Si è tenuta questa mattina l’udienza al Tribunale di Verona l’udienza del processo per l ‘azione in viale delle Nazioni del 28 ottobre 2023 dove 9 persone aderenti alla campagna “Fondo Riparazione” di Ultima Generazione, avevano bloccato il traffico davanti al supermercato Adigeo. Le persone di Ultima Generazione sono state difese dagli avvocati Lancerotto e Natali. Alla fine dell’udienza il giudice ha assolto tutti gli imputati perché il fatto non sussiste (relativamente all’accusa di interruzione di pubblico servizio) e per non aver commesso il fatto (relativamente all’accusa di violazione dell’art. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Ultima Generazione: a Verona assolti gli attivisti per il blocco stradale al centro commerciale Adigeo

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