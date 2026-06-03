A Kiev è stata colpita da circa 700 droni e missili, provocando 21 vittime. Le forze ucraine stanno affrontando un attacco diffuso che coinvolge sia droni che missili, con obiettivi industriali e tecnologici situati nella capitale. La difesa aerea sta cercando di intercettare questi attacchi, mentre le aziende tecnologiche di Kiev sono state colpite come obiettivi strategici. L’attacco ha causato danni e vittime senza specificare ulteriori dettagli su obiettivi o danni materiali.

Come influenzerà l'uso di centinaia di droni la difesa aerea ucraina?. Quali obiettivi industriali russi stanno colpendo le aziende tecnologiche di Kiev?. Perché gli Stati Uniti stanno cercando un riavvicinamento diplomatico con Mosca?. Cosa deciderà l'incontro tra il vicepresidente cinese Han Zheng e Putin?.? In Breve Attacco notturno tra 1 e 2 giugno con 656 droni e 73 missili.. Evacuazione immediata di oltre 7.000 persone nella regione di Kharkiv.. Zelensky richiede missili Patriot per contrastare la saturazione russa.. Han Zheng atteso in incontro diretto con Putin per mediazione cinese.. Kiev sotto attacco: 656 droni e 73 missili colpiscono l’Ucraina provocando 21 morti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ukraine: 700 tra droni e missili colpiscono Kiev, 21 morti

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Ukrainian UAVs are already attacking 1,700 km deep into RUSSIA!

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