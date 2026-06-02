A Kiev sono stati lanciati missili e droni, causando almeno 21 morti. Le esplosioni hanno colpito diverse aree della città, con edifici danneggiati e feriti trasportati in ospedale. La notizia è stata confermata dalle autorità locali. Non sono stati ancora forniti dettagli su eventuali responsabilità o obiettivi specifici degli attacchi. La situazione rimane tesa, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

Roma, 3 giugno 2026 – Il Cremlino la ncia ‘un nuovo paradigma di guerra’ e in Ucraina si torna a morire. Due notti fa diverse zone del Paese, ma soprattutto la capitale Kiev, sono state colpite da 656 droni e 73 missili fra balistici, da crociera, antinave. Una pioggia di fuoco che ha provocato almeno 21 morti, fra cui diversi bambini e oltre 100 feriti. E non è finita. A questa strage è seguito, da parte delle autorità, l’ordine di evacuazione in una parte della regione di Kharkiv per oltre 7.000 persone. Il timore è che Mosca possa tornare ad attaccare presto e concentrarsi proprio su quel quadrante del Paese. Ucraina, nuovi attacchi russi: almeno tre morti e decine di feriti (atex. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pioggia di missili e droni a Kiev, 21 morti nella strage russa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pioggia di missili e droni sullUcraina: numerose vittime, colpite Kiev, Dnipro e Odessa

Notizie e thread social correlati

Offensiva russa su Kiev e Odessa: 22 morti tra droni e missiliNella giornata di ieri, le forze russe hanno lanciato un'offensiva contro le città di Kiev e Odessa, utilizzando droni e missili.

Ucraina, pioggia di missili e droni: almeno 13 morti su Kiev e l’est. Mosca conferma: “Usati anche siluri ipersonici”Nella notte, Kiev e altre regioni ucraine sono state colpite da un attacco di missili e droni, con almeno 13 persone morte.

Temi più discussi: Ucraina; la vendetta di Putin, pioggia di missili e droni su Kiev; Almeno diciassette morti dopo massicci attacchi russi in Ucraina; Pioggia di missili su Kiev, morti e incendi. Bloomberg: Putin avvisato dei costi insostenibili della guerra; Guerra in Ucraina: pioggia di missili e droni russi su Kiev.

Stanotte Kyiv ha vissuto uno dei peggiori bombardamenti di sempre. Almeno 40.000 persone inclusi migliaia di bambini hanno trascorso ore nei rifugi e in metropolitana. Stanotte è prevista una nuova pioggia di missili eppure oggi in Ucraina si celebra la nostr x.com

Meteor esplode su Boston reddit

Pioggia di fuoco in Ucraina, strage di civili a Kiev e DniproAlcuni sono gravi. Mosca: 'Massiccio attacco sulle strutture militari ucraine'. Nella capitale black-out e roghi. In Russia colpito il Kursk (ANSA) ... ansa.it

Pioggia di bombe su Kiev e l'Ucraina, almeno 17 morti e decine di feritiCresce velocemente il numero delle vittime dei raid russi della scorsa notte sull'Ucraina mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie. A Dnipro, dove ... gazzettadelsud.it