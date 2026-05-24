Nelle prime ore di domenica 24 maggio, si sono uditi numerosi boati a Kiev, accompagnati da esplosioni. La capitale ucraina è stata colpita da oltre 50 missili e più di 700 droni. Almeno quattro persone sono morte e altre 60 sono rimaste ferite. La notizia ha confermato un attacco notturno di vasta scala, con esplosioni che hanno scosso diverse zone della città.

Una nuova serie di forti esplosioni è stata udita a Kiev nelle prime ore della mattina di domenica 24 maggio da un giornalista dell’AFP presente sul posto. La capitale ucraina era stata presa di mira da missili russi nelle ore precedenti, secondo quanto riferito dalle autorità. “La capitale è attualmente bersaglio di un massiccio attacco missilistico nemico. Rimanete nei rifugi fino a quando l’allerta non sarà revocata!”, ha scritto l’esercito ucraino su Telegram. Secondo il Kyiv Independent, oltre 50 missili russi e più di 700 droni sono stati lanciati verso l’Ucraina, prendendo di mira quasi esclusivamente la regione della capitale, in uno dei più grandi attacchi russi dell’ultimo anno che ha colpito edifici residenziali e altre infrastrutture in tutta Kiev. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Attacco russo notturno su Kiev: oltre 50 missili e più di 700 droni sulla capitale Ucraina. Almeno 4 morti e 60 feriti

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Ucraina, maxi attacco russo nella notte con missili e droni: lanciato anche il razzo Oreshnik

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