Ufficiale il riscatto di Højund dal Manchester Utd

Il Napoli ha completato il riscat di Rasmus Højlund dal Manchester United. L’attaccante danese passa ufficialmente alla squadra partenopea, confermando l’accordo già raggiunto tra le parti. La cessione è stata formalizzata e il giocatore ora è un nuovo membro del club campano. La trattativa si è conclusa con successo, rendendo ufficiale il trasferimento.

Arriva l’ufficialità: il Napoli ha riscattato l’attaccante danese Rasmus Højlund dal Manchester United. La SSC Napoli comunica che sono maturate le condizioni per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Rasmus Winther Højlund dal Manchester United Football Club. Lo scorso 13 settembre il nostro numero 19 realizza il suo primo gol, all’esordio, in occasione della vittoria per 1-3 al cospetto della Fiorentina al Franchi. In maglia azzurra ha collezionato 44 presenze, mettendo a referto 16 reti. Ha contribuito alla vittoria della Supercoppa Italiana, andando a segno nella semifinale vinta contro il Milan. Napoli, Allegri si libera dal Milan. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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