Manchester United scatenato sul mercato | dal riscatto di Hojlund il tesoretto per andare all’assalto su Ederson! Il piano
Il Manchester United ha deciso di riscattare il contratto di un attaccante e ha messo in conto una spesa importante. Contestualmente, il club sta valutando di investire su un portiere di grande esperienza, con l’obiettivo di rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Le operazioni sono state annunciate ufficialmente e rappresentano le priorità del club per il mercato estivo.
Calciomercato Fiorentina: scattano gli obblighi di riscatto per Fabbian e Brescianini dopo la matematica salvezza! Quanto sborsano i viola Italiano corteggiato dalle big di Serie A? Il Bologna fissa una deadline: la posizione del club Bastoni al Barcellona? Puyol dubbioso: «Grandissimo difensore ma adattarsi può essere complicato» Cuesta non ci sta: «Il Parma merita rispetto! Non capisco il fallo su Pellegrino» Gasperini post Parma Roma: «Cambio di Rensch decisivo. Il futuro di Dybala? Chi lo sa» Tare prima di Milan Atalanta: «Fiducioso che Modric continuerà con noi.🔗 Leggi su Calcionews24.com
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