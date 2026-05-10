Manchester United scatenato sul mercato | dal riscatto di Hojlund il tesoretto per andare all’assalto su Ederson! Il piano

Il Manchester United ha deciso di riscattare il contratto di un attaccante e ha messo in conto una spesa importante. Contestualmente, il club sta valutando di investire su un portiere di grande esperienza, con l’obiettivo di rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Le operazioni sono state annunciate ufficialmente e rappresentano le priorità del club per il mercato estivo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui