Lunedì potrebbe essere il giorno in cui si concretizza il trasferimento di Rasmus Højlund dal Manchester United al Napoli. La società partenopea si sta preparando per finalizzare l’acquisto a titolo definitivo dell’attaccante danese, che ha già suscitato interesse nel mercato. La trattativa sembra essere in fase avanzata e si attende solo la firma ufficiale per chiudere l’accordo.

Il Napoli è pronto a riscattare a titolo definitivo l’attaccante Rasmus Højlund dal Manchester United. Come evidenzia Il Corriere del Mezzogiorno, nonostante il digiuno dura da quasi due mesi, il Napoli continua a puntare forte su Rasmus Hojlund. Il club azzurro considera il centravanti uno dei pilastri del progetto futuro nonostante l’ultimo gol risalga al 14 marzo contro il Lecce. Nel mezzo anche la delusione per il rigore sbagliato con la Danimarca nei playoff Mondiali, ma la fiducia di Conte e della società non sarebbe mai venuta meno. Il Napoli, infatti, sarebbe pronto a riscattarlo definitivamente in estate investendo circa 50 milioni di euro.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Lunedì può arrivare il riscatto di Højlund dal Manchester Utd

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