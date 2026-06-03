Ufficiale il riscatto di Hojlund | messaggio di addio di Conte

Il Napoli ha annunciato di aver concluso l'acquisto definitivo di Rasmus Winther Højlund dal Manchester United. La società ha comunicato che le condizioni per il trasferimento sono state raggiunte, portando alla firma dell’accordo. Contestualmente, l’allenatore ha inviato un messaggio di addio al calciatore. La trattativa si è conclusa con il trasferimento a titolo definitivo del giocatore, senza ulteriori dettagli sui termini economici.

Il Napoli comunica che "sono maturate le condizioni per l'acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Rasmus Winther Højlund dal Manchester United Football Club".Lo scorso 13 settembre il numero 19 realizza il suo primo gol, all'esordio, in occasione della vittoria. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Hojlund preso in contropiede a Dazn sul’addio di Conte: «È ufficiale»Dopo la partita contro l’Udinese, il capitano e l’attaccante hanno confermato che l’allenatore non è più alla guida della squadra.

Hojlund preso in contropiede a Dazn sull’addio di Conte: «È ufficiale?»Dopo la partita contro l’Udinese, Giovanni Di Lorenzo e Rasmus Hojlund sono stati intervistati da Dazn.

Temi più discussi: 'Bobby' Malen riscattato dalla Roma: il video dell'annuncio è un capolavoro; Roma, ufficiale il riscatto di Malen: contatto fino al 2030; Roma, ufficiale il riscatto di Malen: arriva il comunicato del club; Alisson Santos-Napoli, riscatto ufficiale a giorni: cifre dell'accordo con lo Sporting, contratto e ingaggio.

Napoli-Hojlund, ufficiale il riscatto: le news di calciomercato #SkySport #SkyCalciomercato x.com

Ufficiale il riscatto di Hojlund, quanto spende il Napoli: le cifre dell'affare col Manchester United, nel contratto c'è una clausola rescissoriaL'attaccante danese è un giocatore del Napoli a titolo definitivo: cifre e dettagli. Nel nuovo contratto di Hojlund è stata inserita anche una clausola rescissoria. msn.com

Breaking – Napoli, ufficiale il riscatto di Hojlund: il comunicato e le cifre finali dell’operazioneRasmus Hojlund è a tutti gli effetti un calciatore del Napoli: si è attivato il riscatto per il club azzurro per l'attaccante dal Manchester United. msn.com