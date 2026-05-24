Hojlund preso in contropiede a Dazn sull’addio di Conte | È ufficiale?

Da ilnapolista.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo la partita contro l’Udinese, Giovanni Di Lorenzo e Rasmus Hojlund sono stati intervistati da Dazn. Durante l’intervista, è stato chiesto loro se fosse ufficiale l’addio di un allenatore, ma nessuno dei due ha confermato. Hojlund è stato colto di sorpresa dalla domanda e non ha fornito una risposta chiara. Di Lorenzo ha evitato di commentare la questione, concentrandosi sulla vittoria della squadra.

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Il capitano Giovanni Di Lorenzo e Rasmus Hojlund hanno risposto ad alcune domande a Dazn dopo la vittoria contro l'Udinese. Il tema è ovviamente l'addio di Conte Cosa si prova in una giornata come questa? «È bello sentire il calore dello stadio, quest'anno è stato difficile quindi è un modo per ringraziare i tifosi» Cosa è stato Conte per te? Hojlund preso in contropiede esordisce con: «E ufficiale?» «Ha fatto parte della mia crescita. è uno dei più forti allenatori del mondo ed è il motivo per cui sono venuto qui» Oggi è l'ultima partita di Conte «Vediamo, non solo l'unico che può prendere la decisione, ne parleremo... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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