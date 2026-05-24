Dopo la partita contro l’Udinese, il capitano e l’attaccante hanno confermato che l’allenatore non è più alla guida della squadra. Hojlund ha detto che la notizia è ufficiale, senza ulteriori dettagli. Entrambi hanno risposto alle domande dei giornalisti, ma non hanno fornito commenti sulle ragioni dell’addio o sui piani futuri. La notizia della separazione è stata comunicata ufficialmente.

Il capitano Giovanni Di Lorenzo e Rasmus Hojlund hanno risposto ad alcune domande a Dazn dopo la vittoria contro l'Udinese. Il tema è ovviamente l'addio di Conte Cosa si prova in una giornata come questa? «È bello sentire il calore dello stadio, quest'anno è stato difficile quindi è un modo per ringraziare i tifosi» Cosa è stato Conte per te? Hojlund preso in contropiede esordisce con: «E ufficiale?» «Ha fatto parte della mia crescita. è uno dei più forti allenatori del mondo ed è il motivo per cui sono venuto qui» Oggi è l'ultima partita di Conte «Vediamo, non solo l'unico che può prendere la decisione, ne parleremo... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Hojlund preso in contropiede a Dazn sul’addio di Conte: «È ufficiale»

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