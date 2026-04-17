Lavoro da casa obbligatorio e bonus energia | la contromossa UE contro il caro bollette

L’Unione Europea ha annunciato misure per affrontare l’aumento dei costi energetici, tra cui l’obbligo di lavoro da casa e l’introduzione di bonus energetici. Queste iniziative sono state presentate come risposte alle crescenti difficoltà delle famiglie e delle imprese legate ai rincari delle bollette. Le decisioni fanno parte di un piano più ampio volto a fronteggiare la crisi energetica in atto.

L’Europa si prepara ad affrontare una crisi energetica sempre più grave con un piano d’azione concreto. Dopo aver visto salire vertiginosamente i prezzi di petrolio e gas in seguito al blocco dello Stretto di Hormuz, l’Unione Europea sta mettendo a punto una serie di misure straordinarie per contenere l’impatto del conflitto in Medio Oriente sulle economie nazionali e sulle tasche dei cittadini. Si tratta del piano Accelerate Eu, stilato dalla Commissione Europea, che dovrebbe essere presentato il 22 aprile: l’obiettivo di questo progetto è quello di offrire ai Paesi membri degli strumenti concreti per affrontare l’emergenza. Secondo le prime bozze circolate, Bruxelles raccomanda alcune misure che avranno un impatto diretto sulla vita quotidiana di milioni di europei.🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Lavoro da casa obbligatorio e bonus energia: la contromossa UE contro il caro bollette Notizie correlate Smart working obbligatorio un giorno a settimana e meno aria condizionata: il piano UE contro il caro energiaLa Commissione europea prepara il piano Accelerate Eu, da presentare il 22 aprile, con delle proposte per contrastare il caro energia, ma una bozza... Leggi anche: Decreto Bollette, Camera approva la fiducia: dal bonus 115 euro agli sconti contro il caro energia, le novità Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sicurezza sul lavoro e smart working: normativa e gestione dei rischi; Piano per razionare l'energia, torneranno le targhe alterne con più smart working? Le spinte Ue, il governo al lavoro a un piano di emergenza; Smart working: nuove regole (e sanzioni) per la sicurezza; Smart working ordinario: vecchi e nuovi obblighi per datori di lavoro. Smart working, in vigore la legge Pmi: cosa prevedono le nuove regoleLavoro da casa, in sicurezza. Novità da domani, martedì 7 aprile, per lo smart working in Italia. Le nuove misure, introdotte ... iltempo.it Giornata Mondiale del Lavoro da Casa: Rischi e BeneficiScopri i rischi e benefici della Giornata mondiale del lavoro da casa. Esplora come affrontare questa realtà. Questo articolo esplora in modo completo i rischi ... Leggi tutto ... msn.com TVA Sicilia. . Pubblicato avviso per incentivi lavoro agile. Operativa la misura per favorire la permanenza o il rientro in Sicilia di lavoratori siciliani assunti da aziende con sede nel resto d’Italia o in Paesi stranieri facebook @Confcommercio @confcommPRO Da oggi conciliare #lavoro e #famiglia non è più un sogno: è una prassi! Pubblicata la #PdR192 dedicata al #Sistemadigestione per la conciliazione tra vita familiare e lavoro. Scaricala liberamente qui tinyurl.com/mttmjyzy x.com