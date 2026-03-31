Decreto Bollette Camera approva la fiducia | dal bonus 115 euro agli sconti contro il caro energia le novità

La Camera ha approvato il decreto bollette, che include diverse misure per ridurre i costi energetici. Tra queste, un contributo una tantum di 115 euro destinato ai titolari di bonus sociali e un aiuto volontario rivolto ai nuclei con un Isee inferiore a 25 mila euro. La fiducia è stata espressa senza modifiche al testo originale.

Via libera dalla Camera al decreto bollette. Tra le novità, il contributo una tantum da 115 euro per i titolari di bonus sociali e l'aiuto volontario per i nuclei con Isee sotto i 25mila euro. Il decreto inoltre proroga al 2038 la chiusura delle centrali a carbone presenti in Italia e introduce norme contro il telemarketing aggressivo. Vediamo nel dettaglio tutte le novità. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Decreto Bollette approvato in Cdm, in arrivo bonus fino a 115 euro e sconti su gas e elettricità: tutte le novitàIl Consiglio dei ministri ha varato il decreto Bollette con un contributo una tantum fino a 115 euro per i nuclei più fragili e misure per ridurre il... Decreto bollette contro il caro energia, dagli sconti alle novità su carbone e telemarketingIl Decreto bollette arriva in Aula alla Camera lunedì 30 marzo con il Governo pronto a porre la fiducia. Tutto quello che riguarda su Decreto Bollette Temi più discussi: Decreto bollette domani in Aula, tutte le novità in arrivo nel testo; Bollette, proroga al 2038 per le centrali a carbone. Stop al telemarketing per chiamate non richieste; D.L. 21/2026 - Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia, per la competitività delle imprese e la decarbonizzazione delle industrie; Il governo chiede la fiducia sul decreto bollette alla Camera. Decreto Bollette, Camera approva la fiducia: dal bonus 115 euro agli sconti contro il caro energia, le novitàVia libera dalla Camera al decreto bollette. Tra le novità, il contributo una tantum da 115 euro per i titolari di bonus sociali e l'aiuto volontario ... fanpage.it Fiducia alla Camera sul decreto bollette: sostegni, equilibri e nuove misureIl governo pone la fiducia sul decreto bollette alla Camera. Previsti aiuti per famiglie vulnerabili, contributi per Isee medio e novità sul teleriscaldamento, oltre al rinvio del carbone. news.fidelityhouse.eu I vannacciani votano no alla fiducia del governo sul decreto bollette x.com Il governo ha chiesto la fiducia in Aula alla Camera sul decreto bollette - facebook.com facebook