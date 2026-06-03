La Commissione europea ha approvato deroghe al Patto di stabilità anche per il settore energetico, oltre alla difesa. Per l’Italia sono stati stimati 14 miliardi di euro di benefici. Il ministro dell’Economia ha commentato di essere soddisfatto, affermando che le proposte italiane sono state accolte. La decisione risponde alla crisi petrolifera scatenata dalla guerra in Iran, coinvolgendo Stati Uniti e Israele.

Possibili deroghe al Patto di stabilità europeo non solo per la Difesa ma anche per l’energia, sull’onda della crisi petrolifera innescata dalla guerra in Iran aperta da Usa e Israele. Lo ha annunciato il commissario Valdis Dombrovskis: “Proponiamo una flessibilità fiscale limitata per affrontare le sfide della crisi energetica. Consiste nell’estendere l’ambito di applicazione della Clausola nazionale di salvaguardia per la difesa, includendo anche misure che accelerino la transizione e l’uscita dalla dipendenza dai combustibili fossili. Nello specifico, proponiamo la possibilità di usare fino allo 0,3% del Pil all’anno nel 2026, 2027 e 2028 per misure che rafforzino la resilienza strutturale del sistema energetico” con “un limite cumulato pari allo 0,6% del Pil nell’arco dei 3 anni”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Commissione Ue, deroghe al Patto anche l’energia: per l’Italia 14 miliardi. Giorgetti: “Soddisfatto, accolte nostre proposte”

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Meloni chiede all'UE deroghe Patto stabilità su energia: Bruxelles frena, ecco la lettera integrale

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Il vicepresidente della Commissione #Ue #Fitto in una lettera ai Paesi membri ribadisce il no alle deroghe al Patto di Stabilità e alla decurtazioni di fondi SAFE per il riarmo a sussidio verso i rincari energetici. Pugnalata alla schiena per #Meloni (Fitto è di #Fdi) x.com

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