Joergensen | ‘Paesi UE dovrebbero condividere le scorte di kerosene’

La Commissione europea sta considerando la possibilità di condividere e redistribuire le scorte di kerosene tra gli Stati membri. La proposta nasce dall'esigenza di affrontare eventuali carenze di carburante, garantendo un approvvigionamento più stabile e uniforme all’interno dell’Unione. Le discussioni si concentrano sulla creazione di un sistema condiviso per la distribuzione delle riserve, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza energetica comune.

Sui carburanti, in particolare sul kerosene, la crisi dei prezzi si sta trasformando in una crisi degli approvvigionamenti e la Commissione europea vuole spingere gli Stati della Ue a condividere le scorte, con Bruxelles che vorrebbe assumere il compito di redistribuire il carburante per l’aviazione tra Paesi. È l’idea che il commissario europeo all’energia, il danese Dan Joergensen, annuncia in una intervista al Financial Times. Mercoledì prossimo la Commissione presenterà una serie di provvedimenti da proporre ai Paesi, con una comunicazione in vista del vertice dei capi di Stato e di governo della prossima settimana. “Ci stiamo muovendo da una crisi che finora è stata prevalentemente una crisi di prezzi troppo alti, verso una crisi degli approvvigionamenti.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Joergensen: ‘Paesi UE dovrebbero condividere le scorte di kerosene’ Notizie correlate Leggi anche: Sale l’incertezza su diesel e kerosene, lunedì riunione Commissione Ue Collaborazione tra trenta Paesi UE ed extra UE per contrastare la contraffazioneTrenta paesi UE ed extra UE, insieme alle Agenzie EUROPOL, FRONTEX, CEPOL ed EUIPO, si sono riuniti il 2 e 3 febbraio scorso a l'Aja nei Paesi Bassi,... Contenuti di approfondimento L'Ue teme 'interruzioni prolungate sui mercati energetici'I Paesi Ue dovrebbero prepararsi tempestivamente a un'interruzione potenzialmente prolungata delle forniture energetiche dovuta alla crisi in Medio Oriente. ansa.it Commissione UE vuole che gli Stati condividano le scorte di keroseneRoma, 18 apr. (askanews) – Sui carburanti, in particolare sul kerosene, la crisi dei ... msn.com