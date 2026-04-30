L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha inviato una comunicazione alla Commissione europea evidenziando i possibili rischi per l'editoria derivanti dai servizi di intelligenza artificiale di Google. Secondo l'Agcom, tali servizi potrebbero influire negativamente sui fornitori di contenuti editoriali, sollevando preoccupazioni sulla loro sostenibilità e sul mercato dell'informazione. La comunicazione si concentra sulla necessità di valutare attentamente questi effetti nell’ambito delle politiche europee.

Faro dell’ Agcom sui servizi di intelligenza artificiale di Google che potrebbero penalizzare i fornitori di contenuti editoriali. L’Autorità ha inviato una richiesta di valutazione alla Commissione europea per verificare la possibile v iolazione del Digital Service Act, il regolamento comunitario che contiene obblighi per piattaforme e motori di ricerca, da parte del gigante di Mountain View per l’utilizzo di AI Overviews e AI Mode. Si tratta dei sistemi che elaborano la prima risposta che appare quando si compie una ricerca e che, nel caso si stia cercando una notizia, consentono di bypassare i siti di informazione attraverso un sintesi di quanto accaduto.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - L'Agcom alla Ue: "Valutare i rischi per l'editoria dell'IA di Google"

Notizie correlate

AI di Google sotto accusa: AgCom chiede intervento Ue per tutelare pluralismo e sostenibilità dell’informazione.Roma, 18 febbraio 2026 – L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom) si prepara a sollecitare un intervento europeo per tutelare il...

AGCOM segnalerà la AI Mode di Google alla Commissione europeaAI Mode di Google sotto osservazione: l'AGCOM avverte l'Europa sul rischio per l'informazione L'Autorità Garante per le Comunicazioni italiana ha...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Agcom segnala l’IA di Google alla Commissione Ue; Google AI Overviews, l’Agcom invia la segnalazione Fieg all’Ue; Agcom invia segnalazione alla Commissione Ue sui servizi IA di Google.

Agcom sfida l’intelligenza artificiale di Google in Europa su fake news, trasparenza e tutela dell’informazioneAgcom chiede alla Ue di valutare le AI Overviews di Google L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), in qualità di Coordinatore per i se ... assodigitale.it

L'Agcom alla Ue: Valutare i rischi per l'editoria dell'IA di GoogleLa segnalazione alla Commissione su AI Overviews. Plaude la Fieg ... msn.com

Tre cifre per riconoscere subito chi chiama: l'Agcom cambia le regole contro il telemarketing selvaggio. - facebook.com facebook

Numeri brevi a 3 cifre, così AGCOM intende combattere il telemarketing x.com