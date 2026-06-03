L’Unione Europea ha proposto di concedere deroghe temporanee al Patto di stabilità e crescita, includendo anche il settore energetico. La misura mira a permettere agli Stati membri di adottare maggiore flessibilità fiscale per far fronte alla crisi energetica in corso. La proposta prevede limiti ristretti di questa flessibilità e si applica a specifiche spese legate all’energia, senza modificare in modo permanente le regole fiscali europee. La decisione sarà discussa dai ministri delle finanze dei paesi membri.

«Proponiamo una flessibilità fiscale limitata per affrontare le sfide della crisi energetica. Consiste nell’estendere l’ambito di applicazione della Clausola nazionale di salvaguardia per la difesa, includendo anche misure che accelerino la transizione e l’uscita dalla dipendenza dai combustibili fossili. Nello specifico, proponiamo la possibilità di usare fino allo 0,3 per cento del Pil all’anno nel 2026, 2027 e 2028 per misure che rafforzino la resilienza strutturale del sistema energetico con un limite cumulato pari allo 0,6 per cento del Pil nell’arco dei tre anni (non sarà quindi possibile utilizzare lo 0,3 per cento del Pil ogni anno per tre anni consecutivi)». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Ue: «Deroghe al Patto anche per l’energia»

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