Maltempo in Bergamasca 23 interventi dei vigili del fuoco Da mercoledì sole ma giovedì nuovo peggioramento

Il maltempo in Bergamasca ha richiesto 23 interventi dei vigili del fuoco, principalmente per infiltrazioni e alberi pericolanti. Gli interventi si sono concentrati tra Clusone, la Val Seriana e Treviglio. Dopo un mercoledì di sole, il meteo è peggiorato nuovamente giovedì con nuove criticità. La situazione rimane sotto monitoraggio, mentre le previsioni indicano un possibile miglioramento nei giorni successivi.

IL METEO. Maltempo nella Bergamasca: 23 interventi dei vigili del fuoco per infiltrazioni e alberi pericolanti, soprattutto tra Clusone, la Val Seriana e Treviglio. Da mercoledì torna il sole, ma giovedì sera è atteso un nuovo peggioramento. È stata una giornata segnata dal maltempo in diverse aree della Bergamasca, con numerosi interventi da parte dei vigili del fuoco a causa delle forti precipitazioni che hanno interessato il territorio.Secondo il bilancio aggiornato nella serata di martedì 2 giugno, sono stati effettuati 23 interventi, principalmente per danni causati dall’acqua, infiltrazioni e alberi pericolanti. Fortunatamente non sono state segnalate particolari criticità o situazioni di emergenza. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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